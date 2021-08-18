Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 2,2'ye çıktı.

18.08.2021 - 12:38 | | AA
Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı yıllık enflasyon ve haziran ayı inşaat üretimine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de haziranda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, temmuzda 2,5'e yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ise haziranda yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,2'ye ulaştı.

Enflasyon, geçen yılın temmuz ayında AB'de yüzde 0,9, Euro Bölgesi'nde yüzde 0,4 olarak kaydedilmişti.

Enflasyon, temmuz ayında Almanya'da yüzde 3,1, İspanya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 1,5 ve İtalya'da yüzde 1 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi ise haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 1,7 düştü. İnşaat üretimi, 2020'nin haziran ayına göre ise yüzde 2,8 yükseldi.

AB'de inşaat üretimi, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 1,2 düşerken, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

haberlerhaberler
bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Son dakika! Şemdinli'de çıkan yangın kontrol altında

Son dakika! Şemdinli'de çıkan yangın kontrol altında

Son dakika... Pasaportlarını imha ettiler! ABD personelinden anlaşılamayan adım

Son dakika... Pasaportlarını imha ettiler! ABD personelinden anlaşılamayan adım

Son dakika... Vanuatu'da 7.1'lik deprem! Tsunami uyarısı verildi

Son dakika... Vanuatu'da 7.1'lik deprem! Tsunami uyarısı verildi

Bakanlık duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den 'Akıncı' açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den 'Akıncı' açıklaması

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Şemdinli'de çıkan yangın kontrol altında

Son dakika! Şemdinli'de çıkan yangın kontrol altında

Sıradaki Haber
Tamamını kapsıyor! Yüzde 50 indirim...

Tamamını kapsıyor! Yüzde 50 indirim...

Sıradaki Haber
Taliban'dan Afgan kadına infaz

Taliban'dan Afgan kadına infaz

Sıradaki Haber
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2021 sonuçları tarihi belli oldu

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2021 sonuçları tarihi belli oldu

Sıradaki Haber