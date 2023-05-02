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Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi’nde enflasyon nisan ayında yıllık bazda yüzde 7 oranında arttı.

02.05.2023 - 13:50 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre mart ayında yüzde 6.9 seviyesinde olan yıllık tüketici fiyatları öncü verilerle nisan ayında yüzde 7’ye yükseldi

Piyasalarda beklenti de yıllık tüketici fiyatlarının yüzde 7 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. 

Nisanda aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.7 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasalarda beklenti aylık tüketici fiyatlarının yüzde 0.9 oranında artması yönündeydi.  

Martta aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.9 olarak açıklanmıştı. 

ÇEKİRDEK TÜKETİCİ FİYATLARI GERİLEDİ 

Nisanda çekirdek tüketici fiyatları yıllık yüzde 5.6, aylık yüzde 1 seviyesine indi. Martta yıllık bazda çekirdek tüketici fiyatları yüzde 5.7, aylık yüzde 1.3 seviyesindeydi. 

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