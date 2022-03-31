'Euro Bölgesi'nde enflasyon yükselecek'

Guindos, "Enflasyonun gelecek aylarda yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ancak enflasyonun yılın ikinci yarısında düşmeye başlamasını umuyorum. Enflasyonda tepe noktasına 3-4 ay içinde ulaşılacağını bekliyorum" diye konuştu.

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane de enerji şokunun ve Rusya-Ukrayna savaşının fiyat istikrarı ile ekonomik görünümde ciddi bir kötüleşmeye neden olması durumunda ECB'nin para politikasını uygun şekilde revize etmeye tamamen hazır olduğunu vurguladı.