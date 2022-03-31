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Uzmanpara'Euro Bölgesi'nde enflasyon yükselecek'
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'Euro Bölgesi'nde enflasyon yükselecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nde enflasyonun önümüzdeki birkaç ay yükselmeye devam etmesini ve yıl ortalarında tepe noktasına ulaşmasını beklediklerini söyledi.

31.03.2022 - 13:55 |
'Euro Bölgesi'nde enflasyon yükselecek'

Guindos, "Enflasyonun gelecek aylarda yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ancak enflasyonun yılın ikinci yarısında düşmeye başlamasını umuyorum. Enflasyonda tepe noktasına 3-4 ay içinde ulaşılacağını bekliyorum" diye konuştu.

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane de enerji şokunun ve Rusya-Ukrayna savaşının fiyat istikrarı ile ekonomik görünümde ciddi bir kötüleşmeye neden olması durumunda ECB'nin para politikasını uygun şekilde revize etmeye tamamen hazır olduğunu vurguladı.

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