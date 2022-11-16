'Euro Bölgesi'nde finansal riskler artıyor'

Avrupa Merkez Bankası ekonominin bir resesyona doğru gitmekte olduğu ortamda Euro Bölgesi'nin finansal istikrarına yönelik risklerin artmakta olduğunu belirterek, aşırı borçlu hanehalklarının, şirketlerin ve hükümetlerin özellikle risk altında oldukları uyarısında bulundu.

ECB'nin finansal istikrar gözden geçirme raporunda "Euro Bölgesi'nde finansal istikrar riskleri yükselen enerji fiyatları, artan enflasyon ve düşük ekonomik büyüme ile yükseldi. Tüm bu kırılganlıklar aynı anda ortaya çıkabilir" denildi.