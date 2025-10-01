Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI düştü

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin eylül ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektörü eylül ayında küçüldü. Euro Bölgesi'nde ağustosta 50,7 olan imalat sanayi PMI, eylülde 49,8'e geriledi.

Böylece, Euro Bölgesi'nde fabrika siparişlerinin azalmasıyla PMI tekrar daralmaya başladı.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Öte yandan, ağustos ayında Euro Bölgesi imalat PMI, Mart 2022'den bu yana ilk defa büyüme eşiği olan 50 puanın üzerine çıkmıştı.