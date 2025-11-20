Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde inşaat üretimi azaldı
HaberlerUzmanparaEuro Bölgesi'nde inşaat üretimi azaldı

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi azaldı

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 geriledi.

20.11.2025 - 14:04 | | AA
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Haberin Devamı

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 düştü. AB'de ise inşaat üretimi eylülde önceki aya kıyasla değişmezken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı.

AB ülkeleri arasında eylülde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 16,3 ile Macaristan’da, yüzde 7,7 ile Romanya’da ve yüzde 5 ile Slovenya’da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 3,3 ile Çekya’da, yüzde 1,5 ile İspanya’da ve yüzde 1,3 ile Fransa’da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda Slovenya'da yüzde 25,7, Slovakya’da yüzde 18,7 ve Macaristan’da yüzde 15,1 artarken İspanya’da yüzde 4,8, Avusturya’da yüzde 3,1 ve Almanya’da yüzde 2,2 geriledi.

Üniversite öğrencisi çatıdan düşen kar ve buz nedeniyle sakat kaldı! 20 milyon lira tazminat kararı

Üniversite öğrencisi çatıdan düşen kar ve buz nedeniyle sakat kaldı! 20 milyon lira tazminat kararı

BM İklim Zirvesi’nde yangın! Katılımcılar tahliye edildi

BM İklim Zirvesi’nde yangın! Katılımcılar tahliye edildi