Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı geriledi
Euro Bölgesi'nde eylül ayı işsizlik oranı bir önceki aya göre gerileme gösterdi.
03.11.2022 - 13:12 |
Euro Bölgesi'nde eylül ayı iş gücü istatistikleri açıklandı. Buna göre Euro Bölgesi'nde eylül ayı işsizlik oranı yüzde 6.6 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının bu seviyede geleceği yönündeydi.
Ağustos ayında işsizlik oranı ise yüzde 6.7 seviyesinde gerçekleşmişti. Böylelikle işsizlik oranı eylül ayında yüzde 0.1 puan azalmış oldu.
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