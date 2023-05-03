Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı geriledi

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik işsizlik oranı açıklandı. Buna göre işsizlik oranı martta yüzde 6.5 seviyesine geriledi. Şubat ayında işsizlik yüzde 6.6 seviyesindeydi.

Piyasa beklentisi mart ayında işsizlik oranının değişim göstermeyerek yüzde 6.6 seviyesinde kalması yönündeydi.

Mart ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 121 bin azalarak 11,01 milyon oldu. Genç işsizlik oranı yüzde 14,4'ten yüzde 14,3'e geriledi.

İlk 3 ayda İspanya'da işsizlik oranı yüzde 13,3 olurken, mart ayında İtalya'da işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi.