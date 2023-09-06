Euro Bölgesi'nde perakende satışlar azaldı

Bugün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuz ayında akaryakıt alımlarının azalması nedeniyle gerilerken, haziran ayında geçen ay bildirilen düşüş yerine artış kaydedildi.

Euro Bölgesi'nde perakende satış hacimleri temmuz ayında, haziran ayına göre %0,2 oranında düşerken, yıllık bazda %1 oranında azaldı. Ekonomistler temmuzda aylık %0,1 ve yıllık %1,2'lik düşüş tahmin ediyordu.

Haziran ayı rakamları aylık bazda 0,3 artıştan %0,2 artışa ve yıllık bazda %1,4 düşüşten %1 düşüşe revize edildi.

Yıllık bazda perakende satışlar 10 aydır düşüş gösteriyor.

Ancak temmuz ayında gıda, içecek ve tütün satışları bir önceki aya göre %0,4, gıda dışı ürün satışları ise %0,5 oranında artarken, online satışlar %3,8 oranında yükseldi. Akaryakıt satışları ise %1,2 oranında düştü.