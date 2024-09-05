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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

05.09.2024 - 14:05 | | AA
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

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Verilere göre, AB'de perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,4 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,1 geriledi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 2,9 ile Hırvatistan'da, yüzde 1,8 ile Avusturya ve Slovakya'da, yüzde 1,6 ile Slovenya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 2,1 ile Lüksemburg'da ve yüzde 1,8 ile Romanya'da ölçüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 10,3, Hırvatistan'da yüzde 7,9 ve Bulgaristan'da yüzde 6,8 artarken, Belçika'da yüzde 4,4, Estonya'da yüzde 3,1 ve Finlandiya'da yüzde 2,1 geriledi.

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