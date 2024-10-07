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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

07.10.2024 - 12:39 | | AA
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

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Verilere göre, AB'de perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,8 arttı.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 5,3 ile Lüksemburg'da yüzde 2,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yüzde 1,6 ile Romanya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 1,5 ile Danimarka'da, yüzde 1,1 ile Slovakya'da, yüzde 0,7 ile Bulgaristan ve Hırvatistan'da ölçüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 17,3, Romanya'da yüzde 8,9, Hırvatistan ve GKRY'de yüzde 5,7 artarken, Estonya'da yüzde 2,7, Belçika'da yüzde 1,7, Danimarka ve İrlanda'da yüzde 1,6 geriledi.

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