Euro Bölgesi'nde PMI verileri toparlandı

Euro Bölgesi üyesi ülkelerde açıklanan imalat PMI verileri tedarik zincirlerinde toparlanmanın başlamasına ve enflasyonist baskıların hafiflemesine bağlı olarak imalat sektörü için en karanlık günlerin geride kaldığına işaret etti.

S&P Global imalat PMI aralık ayında, kasım ayındaki 47,1 puandan 47,8 puana çıktı.

Ekonomik sağlığın iyi bir ölçümü olarak değerlendirilen Bileşik PMI da aralık ayında, kasım ayındaki 46 puandan 47,8 puana toparlandı.

S&P Global Market Intelligence Baş Ekonomisti Chris Williamson yaptığı değerlendirmede "Tedarik zincirlerinde iyileşme işaretlerine ve enflasyonist baskıların gevşemesine bağlı olarak ekonomik görünüm parladı" diye konuştu.