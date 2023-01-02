Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde PMI verileri toparlandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi'nde PMI verileri toparlandı

Euro Bölgesi'nde PMI verileri toparlandı

Euro Bölgesi'nde PMI verileri imalat sektörü aktivitesinde en kötü günlerin geride kaldığına işaret etti.

02.01.2023 - 14:32 |
Euro Bölgesi'nde PMI verileri toparlandı

Euro Bölgesi üyesi ülkelerde açıklanan imalat PMI verileri tedarik zincirlerinde toparlanmanın başlamasına ve enflasyonist baskıların hafiflemesine bağlı olarak imalat sektörü için en karanlık günlerin geride kaldığına işaret etti.  

S&P Global imalat PMI aralık ayında, kasım ayındaki 47,1 puandan 47,8 puana çıktı.  

Ekonomik sağlığın iyi bir ölçümü olarak değerlendirilen Bileşik PMI da aralık ayında, kasım ayındaki 46 puandan 47,8 puana toparlandı.  

S&P Global Market Intelligence Baş Ekonomisti Chris Williamson yaptığı değerlendirmede "Tedarik zincirlerinde iyileşme işaretlerine ve enflasyonist baskıların gevşemesine bağlı olarak ekonomik görünüm parladı" diye konuştu. 

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
13 yaşındaki Zeynep 6 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu

13 yaşındaki Zeynep 6 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu

İcradan satılık daire ilanı

İcradan satılık daire ilanı