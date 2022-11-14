Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi beklentileri aştı
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi eylül ayında yıllık bazda yüzde 4.9 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
14.11.2022 - 13:25 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi eylül ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. Buna göre yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4.9 oranında arttı. Piyasalarda beklenti sanayi üretiminin yüzde 2.8 oranında geleceği yönündeydi.
Eylülde aylık bazda sanayi üretimi ise yüzde 0.9 oranında arttı. Piyasalarda beklenti artışın yüzde 0.3 oranında olacağı şeklindeydi.
Bir önceki ay sanayi üretimi yüzde 2 oranında yukarı gelmişti.
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