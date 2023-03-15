Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi beklentileri aştı
Euro Bölgesi’nde ocakta sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
15.03.2023 - 13:20 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi ekonomisine yönelik ocak ayı sanayi üretimi verisi açıklandı. Buna göre yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 0.9 oranında arttı. Piyasalarda beklenti sanayi üretiminin yüzde 0.6 oranında artış göstermesi yönündeydi.
Aylık bazda sanayi üretimi yüzde 0.7 oranında yükseliş gösterdi. Piyasalar yüzde 0.5 oranında artış bekliyordu.
Aralık 2022’de sanayi üretimi yıllık yüzde 2, aylık yüzde 1.3 oranında gerilemişti.
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