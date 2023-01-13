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Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi beklentiyi aştı

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi kasımda aylık ve yıllık bazda beklentinin üzerinde performans gösterdi.

13.01.2023 - 13:49 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi beklentiyi aştı

Kasım ayı Euro Bölgesi sanayi üretimi verileri açıklandı. Eurostat verilerine göre sanayi üretimi ekim ayındaki aylık %1,9 daralmanın ardından kasımda aylık %1 yükseliş gösterdi. 

Sanayi üretiminde yıllık bazda da %2 yükseliş gerçekleşti. Son ayda sermaye malları üretimi %1 arttı ancak ara malları üretimi %0,8 ve dayanıklı tüketim malları üretimi %0,4 düşüş kaydetti. 

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