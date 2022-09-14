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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi daraldı

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2.4 oranında daralma gösterdi.

14.09.2022 - 13:59 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi daraldı

Euro Bölgesi’nde temmuz ayı sanayi üretimi verileri açıklandı. Buna göre yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 2.4, aylık bazda ise yüzde 2.3 oranında daralma kaydetti. 

Bu rakamlar Euro Bölgesi’nde pandemi sonrası sanayi üretimi verilerinde en sert düşüş olarak kayıtlara geçti. 

Piyasalarda beklenti ise sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 0.4 oranında artacağı, aylık bazda ise yüzde 1 oranında daralacağı yönündeydi.

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