Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü
Euro Bölgesi ekonomisinde sanayi üretimi 2022 yılı Aralık ayında düşüş gösterdi.
15.02.2023 - 13:10 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi ekonomisine yönelik 2022 yılı Aralık ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. Buna göre yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 1.7 oranında düştü. Piyasa beklentisi yüzde 0.7 oranında azalış olacağı yönündeydi.
Aralıkta aylık bazda sanayi üretimi yüzde 1.1 oranında düşüş gösterdi. Piyasalarda beklenti aylık bazda sanayi üretiminin yüzde 0.8 oranında azalacağı şeklindeydi.
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