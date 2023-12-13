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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekim ayında beklentilerin üzerinde düştü.

13.12.2023 - 13:28 | | Foreks Haber
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7, yıllık %6,6 düşüş gösterdi. 

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Ekonomistler sanayi üretiminin aylık %0,3, yıllık %4,5 düşmesini bekliyordu.

Ekim ayında sermaye malları üretimi %1,4, gıda ve giyim gibi ara ve dayanıksız tüketim malları üretimi %0,6 düştü. Enerji üretimi %1,1, dayanıklı tüketim malları üretimi ise %0,2 arttı. 

İrlanda yüzde 7 ile en çok düşüş yaşanan üye ülke olurken, Yunanistan'ın sanayi üretimi eylül ayına göre %6 arttı. 

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