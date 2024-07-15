Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

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Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mayısta nisan ayına göre yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,9 azaldı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,9 düşeceği yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 2,5 geriledi.

Mayısta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 6,7 ile İrlanda'da, yüzde 3,9 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,8 ile Estonya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 7,3 ile Slovenya'da, yüzde 6,2 ile Romanya'da ve yüzde 4,9 ile Danimarka'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 9,6 ile Danimarka'da, yüzde 8,7 ile İrlanda'da ve yüzde 6,8 ile Yunanistan'da ölçüldü. En fazla gerileme ise yüzde 6,9 ile Romanya'da, yüzde 6,6 ile Almanya'da ve yüzde 6,3 ile Bulgaristan'da tespit edildi.