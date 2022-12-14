Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik ekim ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. Buna göre ekimde aylık bazda sanayi üretimi yüzde 2 oranında geriledi. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 1.5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Eylülde aylık bazda sanayi üretimi yüzde 0.8 oranında yukarı gelmişti.

Ekim ayında yıllık bazda sanayi üretimi ise yüzde 3.4 seviyesine indi. Bir önceki ay sanayi üretimi yüzde 5.1 seviyesinde bulunuyordu. Piyasalarda beklenti de sanayi üretiminin yüzde 3.4 seviyesinde gelmesi yönündeydi.