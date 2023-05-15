Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik mart ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. Buna göre sanayi üretimi martta aylık bazda yüzde 4.1 oranında düşüş gösterdi. Piyasalarda beklenti yüzde 2.5 oranında azalış olması yönündeydi.

Şubatta aylık bazda sanayi üretimi yüzde 1.5 yukarı gelmişti.

Martta yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 1.4 oranında azaldı. Piyasa beklentisi sanayi üretiminin yüzde 0.9 oranında artacağı şeklindeydi.