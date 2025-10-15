Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

Milliyet App
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustos ayında önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı.

15.10.2025 - 14:12 | | AA
Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustosta önceki aya göre yüzde 1,2 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 yükseldi.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1,6 azalacağı yönündeydi. AB'de de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,1 arttı.

Ağustosta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 9,8 ile İrlanda'da, yüzde 4,8 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,6 ile İsveç'te ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 5,2 ile Almanya'da, yüzde 4,5 ile Yunanistan'da ve yüzde 3,1 ile Avusturya'da kayıtlara geçti. Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 28,6 ile İrlanda'da, yüzde 9,5 ile Lüksemburg'da ve yüzde 8,3 ile İsveç'te ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 8,6 ile Bulgaristan'da, yüzde 6,3 ile Slovakya'da ve yüzde 5 ile Danimarka'da gerçekleşti.

