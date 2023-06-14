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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi nisanda aylık ve yıllık bazda yükseldi.

14.06.2023 - 12:28 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik sanayi üretimi verisi açıklandı. Buna göre sanayi üretimi nisan ayında piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 1 oranında arttı. 

Mart ayında sanayi üretimi verisi –4.1’den -3.8’e revize edildi. 

Nisan ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0.2 oranında arttı. Piyasa beklentisi yüzde 0.8 oranında artış olması yönündeydi. 

Mart ayında yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 1.4 oranında düşmüştü. 

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