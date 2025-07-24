Euro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri arttı

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

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Buna göre, bölgede haziranda 50,6 olan bileşik PMI, temmuzda 51 seviyesine çıktı. Böylece, bileşik PMI son 11 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Haziran ayında 49,5 olan imalat sanayi PMI da temmuzda 49,8 olarak ölçüldü. İmalat sanayi PMI, son 36 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI 50,5'ten 51,2'ye çıkarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Veriler, Euro Bölgesi özel sektörünün ticari faaliyetlerinin ay boyunca canlandığını ve yeni siparişlerin etkisiyle büyüme hızının arttığını ortaya koydu.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Euro Bölgesi ekonomisi yavaşça ivme kazanıyor. İmalat sektöründeki durgunluk sona eriyor." ifadesini kullandı.

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Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü büyümesinin temmuz ayında hafifçe hızlandığına işaret eden de la Rubia, üçüncü çeyrekte güçlü ekonomik büyüme görülebileceğini belirtti.