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Euro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri düştü

Euro Bölgesi'nde kasım ayında şirket faaliyetleri geriledi.

22.11.2024 - 15:16 | | AA
Euro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri düştü

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

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Verilere göre, ekimde 51,6 olan hizmet sektörü şirket faaliyetleri PMI, kasımda 49,2'ye düşerek son 10 ayın en zayıf seviyesini gördü.

Ekimde 50 seviyesinde olan bileşik PMI, kasımda son 10 ayın en düşük seviyesi olan 48,1'e geriledi. İmalat sanayi PMI da ekimdeki 46 seviyesinden kasımda 45,2'ye indi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor. Veriler, kasım ayında Euro Bölgesi'nde şirket faaliyetlerinin üretimdeki azalma ve hizmetlerdeki gerilemeyle düşüş gösterdiğini ortaya koyuyor.

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