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Euro Bölgesi'nde tahvil getirileri düştü

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasında sıkılaştırma hızını düşüreceği, bu hafta yapacağı toplantıda faizi 50 baz puandan daha az artırabileceği beklentileri Euro Bölgesi ülkelerinin kısa vadeli tahvillerinde getirileri düşürdü.

14.03.2023 - 12:01 |
Euro Bölgesi'nde tahvil getirileri düştü

Almanya'nın 2 yıl vadeli tahvilinde getiri 25 baz puana varan kayıp ile 19 Ocak'tan bu yana ilk kez yüzde 2,443'e indi.

2 yıl vadeli tahvilde getiri ECB'nin faiz artırımlarına 50 baz puan ile devam edeceği beklentisi ile geçtiğimiz hafta yüzde 3,3'e kadar çıkmıştı.

Şu anda piyasalar ECB'nin perşembe günü faizi 25 baz puan artırması olasılığını fiyatlıyor.

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