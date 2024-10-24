Euro Bölgesi'nde ticari faaliyetler daraldı

S&P Global tarafından derlenen HCOB'nin ön bileşik Euro Bölgesi Satın Alma Yöneticileri Endeksi hem yurt içi hem de yurt dışından gelen talebin düşmesiyle daralma bölgesinde kaldı.

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Bileşik Euro Bölgesi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Eylül ayındaki 49.6'dan Ekim ayında 49,7'ye yükseldi. Ekonomistler 49.8'e daha büyük bir artış öngörüyordu.

Hamburg Commercial Bank'ın baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, “Euro Bölgesi, ekonominin ikinci ay üst üste marjinal bir şekilde daralması ile biraz rutin içinde sıkışmış durumda. İmalatta devam eden düşüş, hizmet sektöründeki küçük artışlarla büyük ölçüde dengeleniyor” dedi.

Bileşik yeni iş endeksi Eylül ayındaki sekiz ayın en düşük seviyesi olan 47.7'den çok az bir artışla 47.8'e yükseldi.

Hizmet sektöründeki büyüme de Ekim ayında tekrar düştü ve PMI 51.4'ten 51.2'ye geriledi. Beklenti 51.5'e yükseleceği yönündeydi.

Hizmet çıktı fiyatları endeksi 52,6 ile Eylül ayındaki 41 ayın en düşük seviyesinin hemen üzerinde gerçekleşti.

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İmalat faaliyetlerinde iki yılı aşkın süredir devam eden düşüş Eylül ayındaki kadar derin olmasa da Ekim ayında da devam etti. İmalat PMI endeksi 45.0'dan 45.9'a yükseldi. Üretimi ölçen endeks ise 44,9'dan 45,5'e sıçradı. Gelecekteki üretim endeksi 53,6'dan 52,3 ile son 12 ayın en düşük seviyesine geriledi.