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Euro Bölgesi'nde tüketici güveni değişmedi

Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi şubat ayında değişim göstermedi.

27.02.2023 - 14:09 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde tüketici güveni değişmedi

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik güven endeksleri verisi açıklandı. Buna göre şubat ayında tüketici güven endeksi –19 seviyesinde sabit kaldı. Piyasalarda beklenti de tüketici güveninin değişmemesi yönündeydi. 

Euro Bölgesi’nde sanayi sektörü güven endeksi ocak ayında 1.2 seviyesindeyken, şubat ayında 0.5’e indi.

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