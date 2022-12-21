Euro Bölgesi'nde tüketici güveni yükseldi
Aralık ayında Euro Bölgesi'nde tüketici güveni kasım ayına göre artış gösterdi.
21.12.2022 - 09:34 |
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun açıklamasına göre Euro Bölgesi tüketici güveni için ilk tahmin aralık ayında, kasım ayındaki -23,9'dan -22,2 seviyesine toparlandı.
Ekonomistler ise aralık ayında tüketici güven endeksinin -22'ye yükselmesini bekliyordu.
Avrupa Birliği'nin tamamı için tüketici güven endeksi de aralık ayında, kasım ayındaki -25,8'den -24,4'e yükseldi.
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