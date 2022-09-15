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Euro Bölgesi'nde ücret maliyetleri yükseldi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) verilerine göre Euro Bölgesi'nde ücretler, maaşlar nisan-haziran döneminde tarihin ikinci büyük artışını gösterdi.

15.09.2022 - 13:15 |
Euro Bölgesi'nde ücret maliyetleri yükseldi

Saat başına ücret maliyeti 2022 yılı ikinci çeyrekte yüzde 4,1 arttı. İlk çeyrekte artış oranı yüzde 3,7 olmuştu.

Eurostat'ın 2010 yılından bu yana tuttuğu verilere göre 2022 yılı ikinci çeyrekteki artış, 2020 yılının ikinci çeyreğinde görülen yüzde 5,2'den sonra en yüksek ikinci yükseliş oldu.

İkinci çeyrekte işçilik maliyetleri yüzde 4 yükseldi.

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