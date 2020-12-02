Euro Bölgesi'nde ÜFE ekimde yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. ÜFE, 2019'un ekim ayına göre ise yüzde 2 geriledi.

AB'de ise ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2 düştü. AB ülkeleri arasında ÜFE, ekimde önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,7 ile Belçika’da yüzde 2,1 ile İrlanda'da ve yüzde 1,1 ile de Hırvatistan’da artış gösterdi.