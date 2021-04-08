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Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

08.04.2021 - 12:40 | | AA
Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. ÜFE, 2020'nin şubat ayına göre de yüzde 1,5 artış gösterdi.

AB'de ise ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,7 arttı. AB ülkeleri arasında ÜFE, şubatta aylık bazda en fazla yüzde 2,8 ile Yunanistan ve Lüksemburg'da, yüzde 2,4 ile Belçika ve yüzde 2 ile Litvanya'da yükseldi.

Söz konusu dönemde ÜFE, İrlanda'da yüzde 9,7, İspanya'da yüzde 1,5 ve Portekiz'de de yüzde 0,5 geriledi.

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