Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı

Eurostat verilerine göre üretici fiyatları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9 arttı. Haziran ayında fiyatlar yüzde 36 yükselmişti.

Ekonomistler ise temmuz ayında üretici fiyat artışının yüzde 35,8'e gerilemesini bekliyordu.

Enerji fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 arttığı temmuz ayında enerji hariç fiyatlar da yüzde 15,1 yükseldi.

Dayanıklı mal fiyatlarında artış yüzde 9,8 olurken, dayanıklı olmayan tüketici ürünlerinde fiyatlar yüzde 13,8 arttı.

Temmuz ayında fiyatlar bir önceki aya göre ise yüzde 4 arttı. Haziran ayında bir önceki aya göre yükseliş yüzde 1,3 olmuştu.