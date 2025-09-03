Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı
HaberlerUzmanparaEuro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

03.09.2025 - 14:47 | | AA
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,4 arttı.

Haberin Devamı

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 yükseldi. Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 0,1 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi dikkati çekti.

AB üyeleri arasında ÜFE, temmuzda aylık bazda en fazla yüzde 6,7 ile Romanya’da, yüzde 5,7 ile Bulgaristan’da ve yüzde 2,8 ile Slovakya’da arttı.

Aylık ÜFE temmuzda, Estonya’da yüzde 1, Letonya’da yüzde 0,7, Lüksemburg’da yüzde 0,4 azaldı. ÜFE, temmuzda yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 10,7, Danimarka'da yüzde 4,5 ve Romanya'da yüzde 2,5 artarken Estonya'da yüzde 6,1, Lüksemburg’da yüzde 4,5 ve Portekiz’de yüzde 3,6 geriledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız liderlik için parkeye çıkıyor, EuroBasket tutkusu Şampiyon Oranlar ve canlı yayınlarla Misli’de yaşanıyor…

A Milli Erkek Basketbol Takımımız liderlik için parkeye çıkıyor, EuroBasket tutkusu Şampiyon Oranlar ve canlı yayınlarla Misli’de yaşanıyor…

Aydın'da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediyor

Aydın'da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediyor