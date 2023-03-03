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Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 15 oldu.

03.03.2023 - 15:18 |
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü

Euro Bölgesi'nin ocak ayı ÜFE verileri yayınlandı. Buna göre Euro Bölgesi'nde ÜFE ocakta aylık bazda yüzde 2,8, yıllık bazda ise yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Piyasalarda beklenti ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 17,7 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi’nde yıllık ÜFE beklentilerin altında kaldı.

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