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Uzmanpara Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü
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Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.

03.07.2024 - 14:40 | | AA
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre AB'de ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 4 düştü.

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Euro Bölgesi'nde de ÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 4,2 geriledi. Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 4,1 azalacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, mayısta aylık bazda en fazla yüzde 4,1 ile Hırvatistan'da, yüzde 2,9 ile Yunanistan'da ve yüzde 1,8 ile İsveç'te geriledi. Aylık ÜFE mayısta, İrlanda'da yüzde 7,7, Bulgaristan'da yüzde 4,5 ve Estonya'da yüzde 2,1 arttı.

ÜFE, mayısta yıllık bazda ise Slovakya'da yüzde 20,7, Polonya'da yüzde 6,8, Fransa ve Letonya'da yüzde 6,7 azalırken, Lüksemburg'da yüzde 17,7, İsveç'te yüzde 1,3 ve Çekya'da yüzde 1 artış gösterdi.

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