Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 geriledi.

05.11.2025 - 16:07 | | AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 geriledi. Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık değişmeyeceği, yıllık yüzde 0,2 düşeceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, eylülde aylık bazda en fazla yüzde 1,2 ile Romanya'da, 0,7 ile Estonya'da ve yüzde 0,4 ile Litvanya'da arttı. Aylık ÜFE eylülde, Bulgaristan ve Finlandiya'da ise yüzde 0,7 azaldı.

ÜFE, eylülde yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 9,1, Romanya'da 6,9 ve İsveç'te 4,9 artarken, Lüksemburg'da yüzde 4,4 Portekiz'de 3,7 ve İrlanda'da yüzde 2,8 geriledi.

