Euro Bölgesi’nde üretici fiyat artışı yavaşladı

Euro Bölgesi eylül ayı üretici fiyatları açıklandı. Buna göre üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 41.9 oranında gerçekleşti. Bir önceki ay üretici fiyatları yüzde 43.4 seviyesinde açıklanmıştı. Böylelikle üretici fiyat artışı bir aylık süre içerisinde gerileme gösterdi.

Aylık bazda üretici fiyatları ise yüzde 1.6 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise üretici fiyatlarının yüzde 1.7 oranında gelmesi yönündeydi. Üretici fiyatları ağustos ayında yüzde 5 seviyesinde açıklanmıştı.