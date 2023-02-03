Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 24,6 yükseldi.

03.02.2023 - 14:32 |
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle aralık ayında yıllık bazda yüzde 24,6 arttı.

Piyasada beklenti ise ÜFE`nin yıllık bazda yüzde 22,5 artacağı yönündeydi. ÜFE aralıkta aylık bazda da yüzde 1,1 artış kaydetti.

Veriler ÜFE'nin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Fenerbahçe Beko, sahasında farklı galip!

Fenerbahçe Beko, sahasında farklı galip!

Altay, kendi sahasında Adanaspor'a mağlup oldu

Altay, kendi sahasında Adanaspor'a mağlup oldu