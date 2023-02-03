Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi
Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 24,6 yükseldi.
03.02.2023 - 14:32 |
Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle aralık ayında yıllık bazda yüzde 24,6 arttı.
Piyasada beklenti ise ÜFE`nin yıllık bazda yüzde 22,5 artacağı yönündeydi. ÜFE aralıkta aylık bazda da yüzde 1,1 artış kaydetti.
Veriler ÜFE'nin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.
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