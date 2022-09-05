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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 28 ayın dibinde

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 28 ayın en düşük seviyesine geldi.

05.09.2022 - 11:39 |
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 28 ayın dibinde

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -25,2 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi eylül ayında -31,8 puana indi. Analistler endeksin -27,5 puan seviyesine gerileyeceğini düşünüyordu.

Böylece yatırımcı güveni 2020 yılı Mayıs ayından bu yana en kötü görünümü sergiledi.

Cari endeks -16,3 puandan -26,5 puana inerek 2021 yılı Şubat ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Yatırımcı beklenti endeksi ise -33,8 puandan -37 puana indi ve 2008 yılı Aralık ayından bu yana en düşük değere geldi.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da da aynı yönde bir görünüm yaşandı. Sentix yatırımcı güven endeksi -24,4 puandan -29,9 puana inerek 2020 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Cari endeks -14,8 puandan -23,5 puana inerken, beklenti endeksi -33,5 puandan -36 puana geriledi. Böylece cari endeks 2020 yılı Ağustos ayından bu yana, beklenti endeksi ise tüm zamanların en düşük değerini gördü.

Anket 2-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 259'u kurumsal olmak üzere bin 258 yatırımcı katıldı.

Sentix endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.

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