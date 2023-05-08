Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 4 ayın dibinde

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -8,7 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi mayıs ayında -13,1 puana indi. Analistler endeksin -8 puan seviyesine yükseleceğini düşünüyordu.

Böylece endeks bu yıl ocak ayında gördüğü -17,5'in ardından en düşük seviyeye indi.

Cari endeks üst üste 6 ay gösterdiği yükselişini sonlandırdı ve -4,3 puandan -7 puana indi.

Yatırımcı beklenti endeksi -13 puandan -19 puana geriledi. Böylece 2022 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye geldi.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM KÖTÜLEŞTİ

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da da durum bölge geneline paralel bir seyir izledi. Sentix yatırımcı güven endeksi mayıs ayında -6,9 puandan -14,5 puana indi.

Cari endeks -2,3 puandan -9 puana, beklenti endeksi -11,5 puandan -19,8 geriledi.

Anket 4-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 251'i kurumsal olmak üzere 1.276 yatırımcı katıldı.