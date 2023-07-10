Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 8 ayın dibinde

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -17 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi temmuz ayında -22,5 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin -17,9 puana ineceği yönündeydi.

Böylece endeks 2022 yılı Kasım ayında gördüğü -30,9 puanın ardından en düşük seviyesine geldi.

Cari endeks -15,8 puandan -20,5 puana, beklenti endeksi -18,3 puandan -24,5 puana indi. İki endeks de yine 2022 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da olumsuz görünüm devam etti. Sentix yatırımcı güven endeksi temmuz ayında -21,1 puandan -28,4 puana indi. Böylece üst üste üçüncü ayda da düşüş gösteren endeks 2022 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cari endeks -22 puandan -28 puana, beklenti endeksi -20,3 puandan -28,8 puana geriledi. Cari endeks 2022 yılı Ekim, beklenti endeksi kasım ayından bu yana en düşük seviyelerine geldi.