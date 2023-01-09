Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni arttı

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -21 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi ocak ayında -17,5 puana çıktı. Analistler endeksin -18 puan seviyesine çıkacağını düşünüyordu.

Son üç aydır yükselen endeks böylece 2022 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Aynı şekilde son 3 aydır yukarı yönlü seyreden cari endeks -20 puandan -19,3 puana yükseldi. Cari endeks 2022 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Yatırımcı beklenti endeksi ise -22 puandan -15,8 puana çıktı ve 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ALMANYA'DA DA TOPARLANMA YAŞANDI

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da durum bölge geneline paralel bir seyir izledi. Sentix yatırımcı güven endeksi önceki iki ay yaşadığı yükselişini sürdürdü ve ocak ayında -20,3 puandan -16,5 puana çıktı. Böylece 2022 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

Cari endeks -18,3 puandan -18 puana çıkarken, beklenti endeksi -22,3 puandan -15 puana yükseldi.