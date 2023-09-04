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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düştü

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni bir ay yaşadığı yükselişin ardından eylül ayında yeniden geriledi.

04.09.2023 - 13:05 |
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düştü

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -18,9 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi eylül ayında -21,5 puana indi. Piyasa beklentisi endeksin -19,6 puana ineceği yönündeydi.

Cari endeks -20,5 puandan -22 puana inerek, 2022 Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Beklenti endeksi -17,3 puandan -21 puana geriledi.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da olumsuz görünüm ise devam etti.

Sentix yatırımcı güven endeksi eylül ayında -30,7 puandan -33,1 puana indi. Böylece üst üste beşinci ayda da azalış gösteren endeks 2022 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cari endeks -35,3 puandan -38,3 puana, beklenti endeksi -26 puandan -27,8 puana geriledi. Üst üste beş aydır düşen cari endeks 2020 yılı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

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