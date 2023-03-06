Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni analistlerin tahminlerinin aksine düşüş gösterdi. Veriler bir durgunluğa işaret etmese de genel durumda kırılganlık devam ediyor.
Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -8 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi mart ayında -11,1 puana indi. Analistler endeksin -6,3 puan seviyesine yükseleceğini düşünüyordu.
Endeks böylece son 4 aydır yaşadığı yükselişini sonlandırmış oldu.
Cari endeks ise yükselişini bu ay da sürdürdü ve -10 puandan -9,3 puana geldi. Böylece cari endeks 2022 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Yatırımcı beklenti endeksi -6 puandan -13 puana indi.
ALMANYA'DA DA GÖRÜNÜM OLUMSUZ
Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da da durum bölge geneline paralel bir seyir izledi. Sentix yatırımcı güven endeksi önceki 3 ay yaşadığı yükselişini sonlandırdı ve mart ayında -6,8 puandan -9,8 puana indi.
Cari endeks -8,8 puandan -7,5 puana çıkarken, beklenti endeksi -4,8 puandan -11,8 puana geriledi.
Anket 2-4 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 253'ü kurumsal olmak üzere 1.309 yatırımcı katıldı.
Sentix endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.