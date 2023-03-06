Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -8 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi mart ayında -11,1 puana indi. Analistler endeksin -6,3 puan seviyesine yükseleceğini düşünüyordu.

Endeks böylece son 4 aydır yaşadığı yükselişini sonlandırmış oldu.

Cari endeks ise yükselişini bu ay da sürdürdü ve -10 puandan -9,3 puana geldi. Böylece cari endeks 2022 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Yatırımcı beklenti endeksi -6 puandan -13 puana indi.

ALMANYA'DA DA GÖRÜNÜM OLUMSUZ

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da da durum bölge geneline paralel bir seyir izledi. Sentix yatırımcı güven endeksi önceki 3 ay yaşadığı yükselişini sonlandırdı ve mart ayında -6,8 puandan -9,8 puana indi.

Cari endeks -8,8 puandan -7,5 puana çıkarken, beklenti endeksi -4,8 puandan -11,8 puana geriledi.

Anket 2-4 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 253'ü kurumsal olmak üzere 1.309 yatırımcı katıldı.

Sentix endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.