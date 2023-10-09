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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni üst üste ikinci ayda da düşüş gösterdi.

09.10.2023 - 12:02 |
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -21,5 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, ekim ayında -21,9 puana indi. Piyasa beklentisi endeksin -22,8 puana ineceği yönündeydi.

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Cari endeks -22 puandan -27 puana inerek, 2022 Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Beklenti endeksi -21 puandan -16,8 puana çıktı ve nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM HAFİF TOPARLANDI

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da olumsuz görünüm az da olsa toparlandı.

Sentix yatırımcı güven endeksi ekim ayında -33,1 puandan -31,1 puana çıktı. Böylece üst üste beşinci aylık düşüşün ardından ilk artış yaşanmış oldu.

Cari endeks -38,3 puandan -39,5 puana inerken, beklenti endeksi -27,8 puandan -22,3 puana yükseldi.

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