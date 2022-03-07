Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni sert düştü

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay 16,6 puan seviyesinde bulunan Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi mart ayında -7 puana indi. Analistler endeksin 5,3 puana inmesini bekliyordu. Böylece endeks son 20 yılın en hızlı düşüşünü kaydetti ve 2020 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cari endeks 19,3 puandan 7,8 puana geriledi ve 2021 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

Yatırımcı beklenti endeksi ise 14 puandan -20,8 puana kadar geriledi. Böylece endeks 2012 yılı Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da da seyir aynı yönde gelişti. Sentix yatırımcı güven endeksi 17,9 puandan -5,2 puana kadar geriledi. Cari endeks 20 puandan 10 puana, beklenti endeksi 15,8 puandan -19,3 puana kadar indi.

Anket 3-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 252'si kurumsal olmak üzere bin 216 yatırımcı katıldı.

Sentix endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.