Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -22,6 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi haziran ayında -15,8 puana çıktı. Analistler endeksin -20 puana yükselmesini bekliyordu.

Cari endeks -10,5 puandan -7,3 puana, yatırımcı beklenti endeksi ise -34 puandan -24 puana yükseldi.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da da seyir aynı yönde gelişti. Sentix yatırımcı güven endeksi -20,5 puandan -12,8 puana geldi. Cari endeks -7,3 puandan -2 puana, beklenti endeksi -32,8 puandan -23 puana çıktı.

Anket 2-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 252'si kurumsal olmak üzere bin 225 yatırımcı katıldı.

Sentix endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.