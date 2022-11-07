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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 29 ayın en düşük seviyesinden analist tahminlerinin üzerinde toparlandı.

07.11.2022 - 12:44 |
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -38,3 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi kasım ayında -30,9 puana çıktı. Analistler endeksin -35 puan seviyesinde geleceğini düşünüyordu.

Cari endeks -35,5 puandan -29,5 puana yükseldi. 

Yatırımcı beklenti endeksi ise -41 puandan -32,3 puana çıktı ve haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye geldi.

ALMANYA'DA DA TOPARLANMA YAŞANDI

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da durum bölge geneline paralel bir seyir izledi. Sentix yatırımcı güven endeksi üst üste dört aylık düşüşün ardından toparlandı ve -37,4 puandan -30 puana çıktı.

Cari endeks -33,5 puandan -28 puana çıkarken, beklenti endeksi -41,3 puandan -32 puana yükseldi. 

Anket 3-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 273'ü kurumsal olmak üzere bin 348 yatırımcı katıldı. 

Sentix endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor. 

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