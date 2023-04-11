Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -11,1 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi nisan ayında -8,7 puana çıktı. Analistler endeksin -9,9 puan seviyesine yükseleceğini düşünüyordu.

Cari endeks yükselişini üst üste 6'ncı ayda da sürdürdü ve -9,3 puandan -4,3 puana geldi. Böylece cari endeks 2022 yılı Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Yatırımcı beklenti endeksi -13 puanda kaldı.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM HAFİF TOPARLANDI

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da da durum bölge geneline paralel bir seyir izledi. Sentix yatırımcı güven endeksi nisan ayında -9,6 puandan -6,9 puana çıktı.

Cari endeks üst üste 6'ncı ayda da yükselişini sürdürdü ve -7,5 puandan -3,3 puana geldi. Beklenti endeksi -11,8 puandan -11,5 yükseldi.

Anket 6-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 244'ü kurumsal olmak üzere 1.300 yatırımcı katıldı.